Москва, 9 мая 2021, 12:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в День Победы возложил цветы к стелам городов, которые носят почётное звание городов-героев Великой Отечественной войны. Глава государства вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
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Данный мемориал у стен Московского Кремля дополняет Могилу Неизвестного солдата и составляет с ней единую композицию. На аллее городов-героев есть стелы городам Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.
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Ранее президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
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