Москва, 9 мая 2021, 11:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
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Торжественная церемония состоялась сразу после завершения парада Победы на Красной площади. Она является традиционной и проходит ежегодно.
После минуты молчания оркестр исполнил национальные гимны двух государств.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве прошёл парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.