Кишинёв, , 12:05 — REGNUM Тысячи людей встали в колонны «Бессмертного полка» в столице Молдавии Кишинёве. Возглавили шествие 9 мая, приуроченное к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, председатель парламента Зинаида Гречаная и бывший президент страны Игорь Додон.

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Во главе колонны также прошли депутаты парламента, сотрудники различных дипломатических представительств. Обычные граждане несли в руках портреты своих близких, участвовавших в войне, к одежде многие прикололи георгиевские ленточки.

Маршрут шествия проложен по главным улицам Кишинёва к мемориальному комплексу «Вечность». Там запланировано возложение цветов к Вечному огню и могилам советских солдат.

«Те, кто пали на полях сражений, освобождали не только Молдавию, но и всю Европу, заслуживают самых высоких почестей», — сказала журналистам председатель парламента.

Шествие организовал Национальный координационный комитет «Победа», в который входят десятки неправительственных организаций.

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