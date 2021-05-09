Кишинёв, , 10:39 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду утром 9 мая по случаю годовщины Победы над фашизмом возложила цветы к мемориалу «Вечность». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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«Я выразила уважение и благодарность тем, кто боролся и отдал свою жизнь, чтобы в мае 1945 года мир вернулся на европейский континент. Из них сотни тысяч — наши сограждане, наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадеды», — процитировали президента в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе церемонии Санду подчеркнула важность памяти о жертвах войны и о ценности мира и благополучия.

Стоит отметить, что 9 мая в Кишинёве пройдет марш в рамках акции «Бессмертный полк». Его участники пройдут от площади Великого Национального собрания до мемориала «Вечность».

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