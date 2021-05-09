Москва, 9 мая, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедший на Красной площади парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Kremlin.ru Владимир Путин на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

«Отлично», — сказал Путин, отвечая на вопрос, понравился ли ему парад.

Ранее в Москве на Красной площади завершился парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Состоялись все три части парада, в том числе авиационная. По брусчатке главной площади страны маршировали пешие парадные расчёты, прошли колонны военной техники.

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