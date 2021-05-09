Минск, , 10:50 — REGNUM День Победы имеет судьбоносное значение для жителей России и Белоруссии. Об этом 9 мая говорится в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину от его белорусского коллеги Александра Лукашенко, передает пресс-служба президента Белоруссии.

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"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Лукашенко указал, что в годы тяжелых испытаний прадеды, деды и отцы ныне живущих граждан двух стран встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и смогли победить, отстояв свою свободу и независимость.

«Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла — общее достояние и наследие. И долг потомков — сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Кроме того, в нём отмечается, что события последних лет доказывают, что такое единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и в настоящее время позволяет двум странам успешным образом противостоять всем вызовам и угрозам, а также является надежной основой успешного развития Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил всех жителей республики с Днем Победы, отметив, что 9 мая является священной датой для всех белорусов.