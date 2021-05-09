Москва, , 09:52 — REGNUM На военном аэродроме в подмосковной Кубинке летчики, принимающие участие в параде Победы, готовятся к взлету. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул №3».

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Отмечается, что если погод в Москве не ухудшится, то воздушная часть парада состоится.

Ранее в Московской области начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве. 9 мая в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем.

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