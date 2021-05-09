Москва, , 09:40 — REGNUM В Московской области начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве, сообщил РИА Новости синоптик центра погоды «Фобос».

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В столице 9 мая ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождём в первой половине дня. Воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Московской области — до 13 градусов. Сейчас на главной площади России очень ветрено, начался небольшой дождь.

В военном параде по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12 тыс. человек.