Москва, , 17:18 — REGNUM Влияние на проведение воздушной части парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, может оказать непогода. Об этом в субботу, 8 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам РИА Новости.

Заправщик ИЛ-78 и Ту-95МС. Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По его словам, на воздушную часть парада может повлиять плохая погода (дождь, облачность, ветер).

О том, что 9 мая в столице России ожидается низкая облачность, ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, специалист добавил, что до пяти миллиметров осадков выпадет в городе в День Победы.

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