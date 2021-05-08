Душанбе, , 11:42 — REGNUM Глава Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили 8 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.

Отмечается, что главы государств обсудят председательство Таджикистана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Рахмон примет участие в параде Победы в Москве.

Напомним, 5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Эмомали Рахмон проведут переговоры 8 мая. Представитель Кремля отметил, что визит таджикистанского лидера был согласован до конфликта на границе с Киргизией.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: переговоры Путина с Рахмоном пройдут 8 мая