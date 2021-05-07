Кишинёв, 7 мая, 2021, 20:05 — ИА Регнум. 260 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Молдавии за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Msmps.gov.md Вакцинация от коронавируса. Молдавия

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 252 413 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 242 796 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались более 5,9 тыс. пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 330 носителей SARS-CoV-2.

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