Кишинёв, , 17:54 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 333 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 252 153 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 242 363 человека.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 5,9 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 300 носителей SARS-CoV-2.

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