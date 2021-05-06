Москва, 6 мая, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Большого значения тому, что лучшей по версии Всемирного конгресса вакцин была признана вакцина от COVID-19 компании Moderna, придавать не стоит. Об этом заявил РИА Новости один из ведущих и наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст.

(сс) Baltimore County Government Вакцина от коронавируса Moderna

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По его мнению, данное решение Всемирного конгресса, который существует уже почти 20 лет, было геополитически мотивированным.

«Не придавал этой награде (лучшая вакцина по версии Всемирного конгресса — прим. ИА REGNUM) большого значения, — заявил ван Ранст. — На таком уровне вмешивается геополитика».

Он добавил, что препарату Moderna по эффективности «Спутник V» не уступает.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая на Всемирном конгрессе вакцин было объявлено, что препарат, разработанный американской компанией Moderna и национальным институтом здоровья США, был признан лучшей вакциной от COVID-19.

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