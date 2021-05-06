Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Лучшей вакциной от COVID-19 был признан препарат, разработанный американской компанией Moderna и национальным институтом здоровья США. Об этом было объявлено 5 мая на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021), который проходит в онлайн-формате.

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Вакцина от компании Moderna, получившая лицензию для экстренного применения в США и ряде других стран, обошла в рейтинге вакцин от COVID-19 препараты от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, российскую вакцину «Спутник V» и препарат для животных Zoetis.

Кроме того, по мнению организаторов конгресса, вакцина от Moderna была признана «Лучшей новой технологией/платформой вакцины». В этой категории препарат обошёл разработанные компаниями BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science вакцины. Критерии, согласно которым были определены финалисты и победитель, названы не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские специалисты доказали эффективность вакцины от полиомиелита против COVID-19.

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