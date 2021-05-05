Луганск, 5 мая, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в бою при попытке боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на позиции защитников Донбасса. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщила 5 мая пресс-служба управления оборонного ведомства республики.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

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»Боевики 15-го батальона 128-го огшбр (отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ) предприняли попытку нападения на наши позиции, — говорится в сообщении. — В ходе боя один из наших защитников погиб».

Отмечается, что цель ВСУ — демонстрация западным кураторам агрессивных действий руководства ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие суки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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