Луганск, , 09:11 — REGNUM За минувшие суки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 5 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, применили гранатомёты СПГ и снайперское оружие.

Под огнём противника оказались населённые пункты Донецкий, Смелое, Логвиново и Калиновка.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в районе населённого пункта Смелое ранение получил один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Украины не контролируют действия своих силовиков в Донбассе.

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