Луганск, 5 мая 2021, 09:11 — REGNUM За минувшие суки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 5 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, применили гранатомёты СПГ и снайперское оружие.
Под огнём противника оказались населённые пункты Донецкий, Смелое, Логвиново и Калиновка.
В результате обстрелов в районе населённого пункта Смелое ранение получил один военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Украины не контролируют действия своих силовиков в Донбассе.
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