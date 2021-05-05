Донецк, 5 мая, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Север Донецка дважды обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщает 5 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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В результате обстрела, по данным СЦКК, был поврежден северный водопроводный узел по адресу: улица Домостроителей, 2. Подача воды жителям Киевского района Донецка приостановлена вследствие перебоя в работе насосов. Кроме того, в ходе обстрела была повреждена кровля жилого дома по адресу: Кренкеля, 12.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики открыли огонь из 120-мм минометов по окраинам Горловки.

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