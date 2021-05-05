Донецк, , 20:10 — REGNUM По окраинам Горловки открыли огонь из 120-мм минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщает 5 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

В представительстве отметили, что первый обстрел был зафиксирован в 17:40 (совпадает с московским), второй — в 17:55.

Так, украинские боевики, занимающие позиции у населенного пункта Дзержинск, обстреляли из минометов горловский поселок шахты имени Гагарина, а находящиеся у населенного пункта Шумы украинские силовики открыли минометный огонь в направлении горловского поселка шахты 6/7.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 16 единиц боеприпасов.

Читайте также: ВСУ обстреляли из гаубиц окраину Донецка