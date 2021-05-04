Донецк, 4 мая, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Власти Украины, не уделяя должного внимания своим вооруженным силам и не контролируя их действия в Донбассе, продолжают игнорировать мирные инициативы Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин журналистам.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не способен контролировать своих боевиков, поэтому украинские власти на сегодняшний день демонстрируют «недееспособность урегулировать конфликт мирным путем».

«Если это не пресечь, ситуация может обернуться страшными последствиями», — отметил Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с ним на связь президент Украины Владимир Зеленский и его представители не выходили.

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