Донецк, , 06:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его представители никогда не выходили на связь с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом 3 мая заявил сам глава ДНР 3 мая в интервью РИА Новости.

Пушилин подтвердил, что Зеленский и его помощники не пытались связаться с ним ни по телефону, ни через мессенджеры. При этом глава ДНР отметил, что Республика заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом», — пояснил Пушилин.

Также глава ДНР отметил, что последние месяцы показали вероятность возвращения ситуации в Донбассе к полномасштабной эскалации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, кого, по словам главы ДНР Пушилина, нужно будет опасаться президенту Украины Зеленскому, если он решит приехать в Донецк.

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