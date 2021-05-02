Москва, , 12:13 — REGNUM В Госдуме видят негативные тренды и опасности в рекордном росте объемов потребительских кредитов.

«Тренд тревожный, потому что он говорит о том, что надувается «мыльный пузырь», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале.

Закредитованность населения неизбежно будет сопровождаться поисками дополнительных кредитов для перекрытия предыдущих, в итоге микрофинансовые помойки получат мощный приток нуждающихся, и проблема начнёт усугубляться далее, отметил парламентарий.

Второй вывод состоит в том, что такая политика банков, щедро раздающих кредиты, объясняется настройкой банкстеров на короткие дистанции: заработать много и сейчас, а завтра либо сбежать с деньгами, либо объявить себя банкротом для того же самого, рассуждает депутат.

«Процесс пошёл…» — утверждает Лысаков.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, объем потребительских кредитов, выданных в России в марте 2021 года, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. Средняя сумма потребкредита впервые превысила 300 тыс. рублей. В среднем граждане РФ в марте занимали у банков по 308 тыс. рублей, что на 4,9% больше, чем в феврале, пишет РБК.

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