Москва, , 17:59 — REGNUM Банк России считает необходимым нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов, чтобы не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки на население. Об этом заявила на пресс-конференции 23 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на рынке. Достаточно быстро растёт спрос на ипотеку, жильё инвестиционного класса, видим некоторое снижение качества отдельных ипотечных кредитов», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что в целом цены на жилье в России по итогам 2020 года выросли намного выше инфляции, и предварительные данные за I квартал 2020 показывают, что рост цен продолжается.

«Необходимо нормализовать темпы роста ипотеки, и прежде всего смотреть на доступность жилья, на то, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что банкам также следует учитывать все риски, связанные с выдачей ипотечных кредитов.