Москва, , 20:12 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России за I квартал 2021 года снизились на 3,5% в годовом выражении, а по сравнению с IV кварталом 2020 года — на 26,7%. Об этом сообщает 29 апреля Росстат.

Ведомство также изменило свою оценку снижения реальных располагаемых доходов населения за минувший год с прежних 3,5% до 3%.

Согласно последним данным Росстата, в I квартале 2020 года реальные доходы граждан выросли на 1,3%, после чего последовательно снижались: во II квартале — на 7,5%, в III квартале — на 5%, в IV квартале — на 0,9%.

Как пояснили в Росстате, оценка за минувший год уточнена в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли и общественного питания, а также корректировкой Банком России отдельных показателей банковской статистики.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию.