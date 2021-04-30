Москва, , 10:35 — REGNUM Временное ограничение экспорта гречихи и гречневой крупы из России позволит не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

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По данным ведомства, текущие объёмы производства крупяных культур в России удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности населения в крупах, в том числе в гречке. Однако с ноября 2020 года из-за высоких цен на мировом рынке экспорт гречихи в ряд стран-импортёров существенно вырос.

«В целях сохранения необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен […] Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции. В настоящий момент указанная мера прорабатывается», — пояснили в федеральном ведомстве.

На какой срок будут введены ограничения и какие именно, не сообщается. В Минсельхозе подчеркнули, что данная мера, предложенная в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, в настоящее время прорабатывается.

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу три ведомства — Минпромторг, Минсельхоз и ФАС — представят в Минэкономразвития свои предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году. Такое поручение было дано по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров.

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