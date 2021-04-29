Москва, , 10:21 — REGNUM Сразу три ведомства представят в Минэкономразвития свои предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров.

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что представителям Минэкономразвития поручили рассмотреть указанный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.