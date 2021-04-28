Москва, , 11:02 — REGNUM Крупы, включая гречку, в России могут подорожать. Об этом сообщили представители торговых сетей и поставщики газете «Ведомости».

Ещё в феврале, отмечает издание, поставщики начали предупреждать торговые сети о росте цен на гречку на 7,5−15%. Овсяные хлопья, сообщали они, могут подрасти в цене на 3−5%.

В сетях отмечают, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту». По данным Росстата, с весны 2020 года гречка в розницу стала стоить на 36% дороже — 94,3 рубля за килограмм.

Эксперты объясняют рост цен неурожаем, нехваткой гречки на заводах, а также подорожанием упаковки и ростом экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе заверили, что крупы в России производятся в достаточном объёме.

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