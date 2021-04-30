Берлин, , 08:30 — REGNUM Группа депутатов бундестага из фракции Свободной демократической партии (FDP) попросила правительство оценить возможность производства в ФРГ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает 30 апреля RT со ссылкой на обращение парламентариев.

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Авторы обращения напомнили, что в 2020 году Россия первой из всех стран зарегистрировала противокоронавирусную вакцину. Эффективности препарата посвящён ряд научных публикаций, в том числе в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Несмотря на якобы некоторую критику таких статей из-за недостаточного объёма «данных и прозрачности», российский препарат применяют более чем в 50 странах, отметили они.

В связи с этим члены бундестага поинтересовались, как правительство оценивает «Спутник V» и возможное производство препарата в стране. Другой вопрос касался возможных контактов с российской стороной для получения новой информации о клинических испытаниях вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что видит смысл в закупке «Спутника V» для Германии, если его в скором времени одобрят в ЕС.

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