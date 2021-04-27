Берлин, , 06:54 — REGNUM Закупка Германией российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» станет возможна только после регистрации препарата в ЕС, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 26 апреля на брифинге.

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По словам главы правительства, власти ФРГ прорабатывают вопрос о приобретении вакцины у РФ отдельно от других стран. Меркель отметила, что у европейского регулятора пока нет достаточного количества документов для регистрации препарата.

Она также подчеркнула, что в случае скорого одобрения «Спутника V» в ЕС для Германии имеет смысл приобрести эту вакцину. Канцлер пояснила, что через несколько месяцев в распоряжении ФРГ должно быть достаточное количество других препаратов для прививок от COVID-19, и страна уже не будет испытывать потребности в «Спутнике V».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Ангела Меркель заявила, что применение странами ЕС вакцин от COVID-19, не прошедших сертификацию Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), нежелательно для образа Евросоюза, поскольку из-за этого ЕС «не производит хорошее впечатление».

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