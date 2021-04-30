Токио, , 04:59 — REGNUM В Японию прибыла первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Moderna, отправленная самолётом из Бельгии. Об этом в 30 апреля сообщает телеканал NHK.

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Этот препарат ещё не получил одобрения для применения на территории страны. Минздрав Японии, как ожидается, примет соответствующее решение до 21 мая. В настоящее время население Японии от коронавируса прививается только препаратом американской компании Pfizer.

По данным телеканала, правительство Японии после получения разрешения регулятора намерено использовать данную партию вакцины Moderna для обеспечения крупных центров вакцинации населения.

Напомним, что к настоящему моменту обе компоненты вакцины от COVID-19 получили около одного миллиона из почти пяти миллионов медицинских работников. 12 апреля стартовала вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японские власти намерены закупить в США ещё 50 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании Pfizer.

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