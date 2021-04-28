Токио, , 07:26 — REGNUM Министр обороны Японии осмотрел здание в Токио, в котором планируют открыть центр по вакцинации населения, передает телеканал NHK.

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Сообщается, что глава ведомства осмотрел здание в районе Отемати. Здесь планируют развернуть крупный центр для вакцинации жителей префектур Токио и Осака. Работать в нем будут сотрудники министерства обороны Японии. При этом ожидается, что сам центр будет действовать круглосуточно.

Особое внимание министр уделил помещениям, где будут прививать пациентов и хранить вакцины. По его мнению, во всем центре должны применяться меры безопасности, позволяющие не создавать толпы и выдерживать социальную дистанцию.