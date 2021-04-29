Москва, , 13:58 — REGNUM Из-за отказа чешского фармацевтического регулятора изучать документы о российский вакцине от коронавируса «Спутник V» может пострадать сама же Чехия. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 апреля журналистам.

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«Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что отказ касается вакцины, которую признали самой эффективной в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также связал решение чешского государственного института по контролю лекарств с дипломатическим скандалом между Москвой и Прагой. Фармегулятор объяснил, что прекратил изучать российскую вакцину «из-за недостатка полученной от производителя документации».

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