Прага, , 10:54 — REGNUM В Чехии государственный институт по контролю лекарств прекратил изучение документации по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» из-за нехватки значительного объёма необходимых материалов. Об этом сообщила директор регулятора Ирэна Сторова.

«Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2021 года глава Чехии Милош Земан заявил, что он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать поставки «Спутника V» в республику. 18 марта верхняя палата чешского парламента отказалась согласовывать применение в стране российской вакцины без одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

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