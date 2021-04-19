Москва, , 15:30 — REGNUM Чехия планировала договориться с Россией о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», однако США пресекли диалог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«На прошлой неделе вышли с просьбой принять (вице-премьер и врио главы МИД) Яна Гамачека. Встреча была с ним запланирована на вторник, 20 апреля. Вопрос, с которым они ехали — переговоры с Минпромторгом о поставках в Чехию «Спутник V». Но в последний момент Гамачек отменил поездку в нашу страну», — заявил Володин.

Все, что произошло, можно воспринимать как давление со стороны США, указал спикер Госдумы.

«Действия США направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами и историями многолетней давности», — сделал он вывод.

17 апреля Чехия объявила о высылке российских дипломатов в ответ на предполагаемую причастность Москвы ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы, полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова. МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников российского посольства оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики, считает Гамачек.

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