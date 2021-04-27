Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В Госдуме настаивают на создании резервных фондов лекарств и медицинских изделий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

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«Мы подчеркнули необходимость создания резервных фондов лекарств и медицинских изделий и возможности нормативного регулирования передачи, переброски лекарств из учреждения в учреждение, из региона в регион, что бывает очень важно», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Также нужно решить вопрос о продлении возможности дистанционной продажи лекарств и о прохождении законопроекта о регулировании аптечных сетей и передвижных аптечных пунктов, добавил парламентарий.

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