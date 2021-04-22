Гатчина, Ленинградская область, , 14:42 — REGNUM Власти Ленинградской области намерены расширять электронные сервисы в системе здравоохранения. Помимо записи к врачу через интернет, жители региона в ближайшем будущем должны будут получать электронные рецепты. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время ежегодного отчета перед Законодательном собранием региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Дрозденко уточнил, что сейчас несколько врачей могут выписать рецепт на один и тот лекарственный препарат, в том числе и из льготной категории. Пациент же может приобрести его в любой из аптек, при этом не ограничившись действительно нужным количеством. Это в свою очередь создает дополнительную нагрузку на бюджет региона, который финансирует закупку таких лекарств.

«Электронный рецепт позволит нам уйти от перекрестного финансирования, а также четко и прозрачно видеть какие лекарства мы выписываем вплоть до фамилии врача, который эти лекарства выписал, и в какой аптеке он был отоварен, и когда этот рецепт будет закрыт», — пояснил глава региона.

Поэтапный переход будет начат с областного предприятия «Ленфарм», после чего со всеми аптеками, расположенными на территории региона, будут заключены соглашения и разработаны специальные QR-коды.