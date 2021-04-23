Москва, 23 апреля 2021, 10:37 — REGNUM Российский проект строительства трубопровода «Северный поток — 2» не связан с политикой, но связан с внутренним развитием Германии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя очередное заявление президент США Джозефа Байдена против проекта.
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Захарова в интервью RT на немецком подчеркнула, то «Северный поток — 2» является экзистенциальным проектом для Германии.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность принятия односторонних санкций в отношении достройки газопровода «Северный поток — 2».Американский президент напомнил, что выступал против реализации указанного проекта «с самого начала». Однако он признал, что считает вопрос санкций сложным, а также затрагивающим интересы союзников и партнеров США в Европе.
При этом Германия вопреки мнению других стран Евросоюза приняла решение в пользу проекта «Северный поток — 2».