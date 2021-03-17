Копенгаген, , 11:19 — REGNUM В исключительной экономической зоне Дании в ближайшее время планируется начать работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Согласно графику компании Nord Stream 2 AG, представленному Датским энергетическим агентством (DEA), специалисты приступят к работам уже в марте.

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«Подготовительный этап запланирован на середину марта, — говорится в документе, который цитирует ТАСС. — Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2021 года судно «Фортуна» приступило к прокладке труб газопровода «Северный поток — 2» в коридоре строительства в водах Дании. Отмечалось, что работы проводятся в соответствии с полученным ранее от властей страны разрешением. Позднее к работам присоединится трубоукладчик «Академик Черский», который направлен в район Калининграда для проведения испытаний.

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Предполагалось, что укладку труб газопровода закончат до конца апреля 2021 года. Теперь оператор Nord Stream 2 AG назвал новый срок — 21 сентября.

Напомним, топ-менеджер германского концерна Uniper, который выступает финансовым партнёром по проекту строительства трубопровода, заявил, что компания следит за ходом строительства и не видит никаких технических рисков для его завершения.

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