Москва, , 08:19 — REGNUM Значительная часть работодателей не с восторгом восприняло перспективу нерабочих дней в мае, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным. Так, более трети (38%) руководителей компаний и организаций однозначно не поддержали решение главы государства о продлении майских праздников. Таковы результаты экспресс-исследования, проведённого компанией по подбору персонала Headhunter.

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При этом почти пятая часть (23%) высказались в целом отрицательно в отношении такой идеи, пишет РИА Новости. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом её поддерживают, ещё 2% работодателей затруднились с ответом.

Больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением сделать дни между майскими праздниками нерабочими ввиду рисков распространения коронавирусной инфекции. Глава государства с таким предложением согласился. В тот же день российский лидер подписал указа, согласно которому с 4 по 7 мая 2021 года включительно будут нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.

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