Москва, , 21:19 — REGNUM В России дни с 4 по 7 мая 2021 года будут нерабочими. Соответствующий указ подписал 23 апреля президент РФ Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что для сохранения в России тенденции к сокращению распространения COVID-19 и с целью укрепления здоровья граждан глава государства постановляет:

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы».

Также предписывается органам публичной власти и иным органам и организациям определить число сотрудников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

Напомним, 1−3 мая и 8−10 мая в 2021 году являются нерабочими.