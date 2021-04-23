Москва, , 08:25 — REGNUM Жителей России ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня труда, 1 мая. Об этом сообщили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что по производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая.

«При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — уточнили в Роструде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство рассматривает возможность увеличения продолжительности майских праздников в России. Вместе с тем министр подчеркнул, что каких-либо решений по этому поводу пока не принято.

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