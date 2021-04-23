Брюссель, , 14:57 — REGNUM России следует пересмотреть решение о закрытии до конца октября части акватории Черного моря в районе Крыма, а также ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. К этому Москву призвали в Евросоюзе.

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Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, такое решение России «является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе».

«Мы призываем Россию отменить эти решения», — сказал в беседе с ТАСС Стано.

Он также добавил, что Брюссель принял к сведению заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности российской армии на юге страны и будет пристально отслеживать перемещения российских военных и техники у границы с Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация объявила о закрытии с 19 апреля и до 31 октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. Это связано с проводимыми Вооружённые силы России в апреле 2021 года возле юго-западных границ РФ плановыми ежегодными учениями, о которых все соседние государства были извещены задолго до их начала.

Кроме того, Россия объявила зону над Крымом и Чёрным морем опасной для полётов гражданской авиации до 24 апреля. Так, некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе перекрыты полностью, но зона над Крымом не перекрывается. В некоторых зонах введено перекрытие выше уровня полетов гражданской авиации, то есть от 11 900 м. В других случаях перекрыты трассы выше 6100 м или выше уровня моря.