Симферополь, , 15:11 — REGNUM Ситуацию в Чёрном море нагнетает не Россия, эскалация идёт со стороны Соединённых Штатов и Украины. Об этом заявил врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя заявление Госдепа США относительно закрытия Россией части акватории Чёрного моря.

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«Со стороны госдепа мы видим очередную подмену понятий. Эскалация идёт наоборот со стороны США и Украины», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Форманчук.

По его словам, реакция США продиктована злостью, так как после 2014 года они потеряли возможность укрепиться и расширить своё влияние на Чёрное и Азовское море.

Что касается России, то «она просто усиливает меры безопасности границ государства и защиту населения», подчеркнул врио председателя общественной палаты.

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«Россия ничего не нарушает, никого не провоцирует, — добавил он. — Крым — это полноценный субъект Российской Федерации, поэтому все принимаемые меры по усилению безопасности у его берегов законны и оправданы».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госдепа США Нед Прайс назвал запрет иностранным судам заходить в некоторые районы Чёрного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны РФ. Чиновник считает, что введённые ограничения являются частью российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины, и потребовал от России «прекратить угрозы судам в регионе и начать отвод военных сил».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пояснил, что Россия действует в Азовском море в соответствии с международными договорённостями. Так, ограничение тех или иных зон, в которых проводятся военные учения, являются общепринятой международной практикой, каких-либо ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было.