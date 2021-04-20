Москва, , 14:41 — REGNUM Россия объявила зону над Крымом и Чёрным морем опасной для полётов гражданской авиации. Это следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

Три NOTAM, изданные Россией, с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Так, некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе перекрыты полностью, но зона над Крымом не перекрывается.

В некоторых зонах введено перекрытие выше уровня полетов гражданской авиации, то есть от 11 900 м. В других случаях перекрыты трассы выше 6100 м или выше уровня моря, уточняет ТАСС.

Пресс-служба Черноморского флота (ЧМ) сообщила 20 апреля об учениях, которые прошли с привлечением штурмовых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское авиационное управление (FAA) выпустило NOTAM с рекомендацией летать над некоторыми районами России и Украины с особой осторожностью.

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