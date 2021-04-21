Дамаск, , 13:57 — REGNUM Действующий глава Сирии Башар Асад намерен принять участие в выборах президента республики, которые состояться в мае. Глава государства уже подал заявку в Высший конституционный суд страны на регистрацию в качестве кандидата, сообщает 21 апреля агентство SANA.

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«Высший конституционный суд проинформировал, что Башар Хафез Асад подал запрос о выдвижении на пост президента республики», — заявил спикер Народного совета Хаммуда Сабаг.

Уточняется, что Асад стал шестым кандидатом, подавшим заявление на участие в президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Сирии намечены на 26 мая. Заявки от потенциальных кандидатов на пост главы государства Высший конституционный суд республики будет с 19 по 28 апреля.

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Первым о своём желании баллотироваться на президентских выборах заявил уроженец Алеппо Абдалла Саллюм Абдалла.

Напомним, предыдущие выборы президента Сирии состоялись в июне 2014 года. Победу на них одержал лидер Партии арабского социалистического возрожденияБашар Асад, заручившийся поддержкой 88,7% избирателей.