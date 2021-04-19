Дамаск, , 15:15 — REGNUM Уроженец Алеппо Абдалла Саллюм Абдалла заявил о своём желании баллотироваться на президентских выборах в Сирии, которые пройдут 26 мая. Об этом заявил 19 апреля спикер Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг.

Сабаг объявил, что заявка от гражданина Абдаллы поступила в Высший конституционный суд Сирии. Этот человек, родившийся в 1956 году, попросил законодателей поддержать его кандидатуру.

Никаких сведений о предвыборной платформе кандидата не приводилось.

Высший конституционный суд Сирии с 19 по 28 апреля будет принимать заявки от потенциальных кандидатов в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем на предыдущих выборах президента Сирии стал лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад. В июне 2014 года за него проголосовали 88,7% избирателей. В 2012 году в Сирии приняли конституцию, согласно которой один и тоже же президент может руководить государством два семилетних срока подряд.

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