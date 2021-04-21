Дамаск, , 07:38 — REGNUM Одним из кандидатов в президенты Сирии на предстоящих выборах впервые стала женщина, её зарегистрировали с соответствующим статусом, заявил 20 апреля председатель сирийского парламента Хаммуд Саббаг. Об этом сообщило агентство Associated Press.

50-летняя жительница Дамаска Фатен Али Нахар самостоятельно приняла решение участвовать в выборах президента. Вместе с тем, никакой информации о ней пока нет.

Кроме неё, о готовности стать главой государства объявили ещё два человека. Один из них уже участвовал в президентских выборах в 2014 году, однако проиграл Башару Асаду, который возглавляет Сирию с 2000 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заявки от потенциальных кандидатов в президенты до 28 апреля принимает Высший конституционный суд Сирии. Действующий президент пока не подавал заявку на участие в выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии появился первый претендент на президентский пост