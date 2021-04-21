Чехия вознамерилась потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице
Прага, 21 апреля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Правительство Чехии должно потребовать от России выплаты компенсации за ущерб после взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. С таким призывом к местным властям выступили депутаты нижней палаты парламента страны. Об этом сообщает портал Parlamentni Listy.
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Кроме того, прозвучало предложение о необходимости дальнейшего усиления санкций против России.
Также депутаты потребовали от правительства еще больше сократить численность российских дипломатов, чтобы «наконец, получить равное представительство в посольствах» двух стран.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрыв склада с боеприпасами в чешском Врбетице, который произошёл в 2014 году, не является актом государственного терроризма со стороны России. По его словам, взрыв осуществили якобы агенты ГРУ.