Прага, , 18:18 — REGNUM Иск о возмещении ущерба, причинённого взрывами на складах боеприпасов в 2014 году в городе Врбетице (Чехия), готовит минфин республики, заявил 20 апреля в парламенте чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Бабиш «Причинён огромный ущерб. Министерство финансов готовит иск с требованием возместить его».

По его словам, в отношении Москвы готовятся «дальнейшие меры». Этот вопрос обсуждается Бабишем с вице-премьером Яном Гамачеком.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гамачек ранее заявил, что не исключён вариант, что из Чехии будут высланы все российские дипломаты. Прага обвиняет Москву в причастности ко взрывам в Врбетице семилетней давности.

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