Москва, , 14:47 — REGNUM Заявления Чехии о причастности России к взрыву в боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году и последовавшее за ними выдворение из страны российских дипломатов разрушительны для двусторонних отношений. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни пониманию, ни анализу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он полностью согласился с комментариями, данными официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой о ситуации с расследованием взрывов складов в Чехии.

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«Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел», — считает Песков.

Пресс-секретарь также назвал такую линию поведения Праги «лишенной здравого смысла». По его словам, в целом в отношении России проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

Песков подчеркнул, что всё это выглядит «как попытки быть похожими в непредсказуемых и агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии в 2014 году говорит о том, что местные власти сами не могут толком разобраться в том, что произошло в действительности. По её словам, это «маразматический парад».