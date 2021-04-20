Москва, , 11:00 — REGNUM Ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии в 2014 году говорит о том, что местные власти сами не могут толком разобраться в том, что произошло в действительности. Об этом в эфире «Вести-FM» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Это парадокс — официальных материалов по этому делу фактически нет. Что же произошло с этими складами? Это удивительная история», — подчеркнула дипломат.

По её словам, в ходе расследования «выяснилась фантастическая вещь» — гетман Злинского края не знал, что с 2006 года, а взрывы произошли в 2014-м, склад боеприпасов не используется армией, а министерство обороны Чехии сдает помещение склада в аренду частным оружейным компаниям.

Таким образом, обратила внимание Захарова, огромное количество оружия в течение восьми лет находилось без какого-либо контроля со стороны властей. Соответственно проверки хранившегося на них оружия и боеприпасов компетентными органами не проводились.

«Нарушались вообще все нормы безопасности», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что суда по делу о взрывах, в результате которых погибли два человека, так и не было.

«Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического, — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрыв склада с боеприпасами в чешском Врбетице, который произошёл в 2014 году, не является актом государственного терроризма со стороны России. По его словам, взрыв осуществили якобы агенты ГРУ.

17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. По его словам, их подозревают в работе на спецслужбы.

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